Semob ouve população sobre linhas do Gama e Santa Maria

Nesta semana duas audiência públicas serão realizadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). Com isso darão conhecimento e ouvirão os moradores de Santa Maria e do Gama sobre melhorias que deverão ser implantadas nas linhas que ligam as regiões administrativas ao Plano Piloto.

As audiências serão realizadas nas sedes das RAs em parceria com as administrações reginais. No Gama, a audiência será nesta segunda-feira (10), às 17 horas. Já em Santa Maria, será na quarta-feira (12), às 19 horas.

Durante as audiências, os moradores poderão opinar sobre melhorias que estão sendo programadas paras as linhas do Gama e de Santa Maria para a W3 Norte e o Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Atualmente, essas cidades são atendidas, cada uma, com duas linhas de ônibus para a W3 Norte e SIG (217.2, 0.218, 252.1 e 272.1). A nova programação prevê a utilização de 7 linhas, sendo uma aos domingos.

Ao ouvir a população, a Semob irá decidir a melhor forma de operacionalizar as linhas com a utilização de 37 ônibus novos, modelo Padron, adquiridos recentemente. O objetivo é proporcionar viagens mais rápidas e com maior conforto aos passageiros.

Com informações da Agência Brasília.