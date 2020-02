Semob fará projeto de modernização da Rodoviária do Gama

PUBLICIDADE 

Um grupo de trabalho, constituído pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), foi criado para elaborar um novo projeto para reforma do Terminal de Ônibus do Gama. A finalidade é modernizar os ambientes do terminal de forma que possa atender melhor às necessidades dos passageiros.

De acordo com avaliações técnicas da Semob, os atuais projetos arquitetônicos da Rodoviária do Gama não atendem à realidade atual do terminal, principalmente por conta dos serviços prestados à população.

O novo projeto readequará o terminal de modo que as áreas sejam acessíveis à pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

A Semob considerou que para dotar o terminal de acessibilidade, há necessidade de realizar obras de acordo com as normas técnicas atuais. A Portaria nº 18 estabelece o prazo de 45 dias para que o novo projeto seja apresentado.

Com informações da Agência Brasília