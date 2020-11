Semob entrega 14 novas paradas de ônibus no DF

PUBLICIDADE

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) entregou nesta sexta-feira (13) as obras de 14 estruturas cobertas que servirão de apoio aos usuários do transporte público do Distrito Federal. Cinco paradas de ônibus foram entregues no Sol Nascente/Pôr do Sol, cinco em Ceilândia, um em Planaltina, um em Samambaia e dois na região que envolve o Lago Norte e o Trevo de Triagem Norte. O valor investido para a implantação das 14 estruturas é de R$ 229.074,58.

Os abrigos de concreto possuem estrutura moderna que inclui acessibilidade para pessoas com deficiência (rampas de acesso e piso tátil), além de calçada nova e meio-fio.

2021 com mais obras

A Semob já instalou, ao longo de 2020, 116 novos abrigos para passageiros de ônibus, em 17 regiões administrativas. Em agosto deste ano, a secretaria licitou a implantação de 425 novos abrigos, a reforma de 650 e a substituição de 100, trabalho a ser feito a partir do próximo ano em todo o Distrito Federal.

“Novas estruturas continuarão sendo implantadas em 2021. Para melhor orientação da atual demanda, um inventário está sendo feito para verificar quais são os locais mais críticos e que terão prioridade na implementação ou substituição de abrigos”, explica o subsecretário de Terminais da Semob, Ronivaldo Bento Costa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília