Semob começa a implementar faixa exclusiva para ônibus no Eixo Monumental

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) deu início à implantação da faixa exclusiva para o transporte coletivo no Eixo Monumental. No fim de semana, uma equipe fez a pintura das linhas de sinalização horizontal do corredor. Faltam ainda a s linhas de sinalização vertical.

Ainda não há uma data definida para implementação da faixa exclusiva.

A faixa exclusiva, que ficará à direita nos dois sentidos, vai contemplar as vias S1, sentido Cruzeiro-Esplanada dos Ministérios, e N1, sentido Congresso Nacional-Setor Militar Urbano (SMU).

Os ônibus do DF e Entorno terão a faixa exclusiva em dias úteis e pontos facultativos. Nos fins de semana e feriados, a faixa será liberada. As pistas do Eixo Monumental têm seis faixas de cada lado.

Além dos coletivos, poderão circular na faixa táxis e veículos de transporte escolar. Qualquer outro veículo será proibido.

Quanto às paradas de ônibus, os locais dos pontos não vão sofrer mudanças. Nas entradas para outras vias e para o Parque da Cidade, por exemplo, a linha de sinalização passará a ser pontilhada.