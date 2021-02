Semob assina contrato para construção do Terminal Rodoviário do Itapoã

PUBLICIDADE

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) assinou contrato com a empresa responsável pela construção do Terminal Rodoviário do Itapoã. Ainda neste semestre as obras serão iniciadas na quadra 203, ao lado da garagem de ônibus que atualmente é utilizada pela concessionária da área. Esse será o primeiro terminal da cidade. A previsão é que a obra dure 630 dias, a partir do começo dos trabalhos, e gere 50 empregos diretos e 25 indiretos.

A vencedora do processo licitatório é a Construteq Construções Terraplanagem e Equipamentos e o valor da obra é de R$ 3.180.171,13, conforme foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (4).

A nova estrutura vai beneficiar cerca de 65 mil pessoas e será construída em um terreno com 9,5 mil metros quadrados que contará com 6 boxes, 6 pontos de estocagem, 33 vagas para veículos, 20 vagas para motos, paraciclos, banheiros com acessibilidade, lanchonete, bicicletário e salas administrativas.

Com o novo espaço, haverá ampliação na oferta de viagens ônibus com outras linhas saindo da região. As linhas que atendem o Condomínio La Font e o Terminal do Paranoá também passarão pelo local. Além disso, o novo terminal também passará a atender o residencial Itapoã Parque que está em fase acelerada de construção.