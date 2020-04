Semana que vem tem mutirão para entregar o Cartão Material Escolar

PUBLICIDADE 

A Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto (CRE PP) realizará a partir da próxima segunda-feira (04/05) um esquema especial para entregar o Cartão Material Escolar. São mais de 800 beneficiários que precisam comparecer à sede da CRE PP para pegar o cartão, no qual está depositado o valor referente à bolsa alimentação, concedida durante o período em que as aulas estiverem suspensas por causa da Covid-19.

O esforço da CRE PP é para que as famílias usem, o quanto antes, esse o crédito, que pode variar de R$ 59,70 a R$ 180,00, a depender da quantidade de refeições que o estudante faz, normalmente, na unidade de ensino. “O dinheiro é para compensar a falta da merenda, que para muitas crianças é uma, ou até, a única refeição do dia. Essa ajuda faz toda a diferença neste momento em que tantos pais sofrem com redução ou perda de renda, em virtude da pandemia. Por isso, esses cartões não podem ficar guardados dentro de gavetas enquanto tantas famílias passam necessidades”, apela o coordenador da CRE, professor Júlio Cesar Sampaio.

A iniciativa é de mutirão, mas o esquema montado vai evitar tumultos e garantir o distanciamento mínimo entre as pessoas. Para isso, a entrega obedecerá um cronograma que dividiu a convocação por ordem alfabética, sendo que o nome a ser considerado é o do responsável pelo estudante, que é o beneficiário e o único autorizado a pegar o cartão. Para reforçar a segurança, a orientação é que o pessoal vá de máscara.

Além disso, os servidores escalados para atender o público estarão devidamente protegidos de acordo com as recomendações das autoridades de Saúde. A CRE PP pede que os pais, caso tenham alguma dúvida, entrem em contato pelo número 3901-3529, antes de sair de casa para não haver idas desnecessárias ou em dias errados. Mas, vale ressaltar que esse atendimento por telefone ocorrerá somente durante o período de entrega, porque fora deste prazo as equipes estão em teletrabalho. O funcionamento será das 9h às 17h, na sede da CRE PP, que fica na SEPN Quadra 511- bloco C – Edifício Bittar III (ao lado do Bradesco).

Importante deixar claro que só deve ir buscar o cartão quem tem o nome na lista elaborada pela regional de ensino. Outro detalhe é que esta ação se refere apenas às unidades de ensino que estão sob a coordenação da CRE PP, que são aquelas localizadas no Plano Piloto, Sudoeste, Cruzeiro, Octogonal, Setor Militar Urbano, Granja do Torto, Jardim Botânico e Varjão.

Confira o cronograma

04/05 (2ªfeira): beneficiários com nomes que começam com A, B, C, D, E;

05/05 (3ªfeira): beneficiários com nomes que começam com F, G, H, I, J, K, L;

06/05 (4ªfeira): beneficiários com nomes que começam com M, N, O, P, Q;

07/05 (5ªfeira): beneficiários com nomes que começam com R, S, T, U, V, X, W, Y, Z.



Serviço

Entrega Cartão Material Escolar

Quando: de 04/05 até 07/05

Onde: sede da CRE PP – SEPN Quadra 511- bloco C – Edifício Bittar III (ao lado do Bradesco).

Hora: 9h às 17h

Informações: 3901-3529 (apenas durante o período de entrega)

