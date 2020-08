Semana deve ser de frio e seca no DF

PUBLICIDADE

A terça-feira (4) amanheceu fria na capital federal, com mínima de 12ºC. Na região do Gama, foram registrados 7,2ºC. A umidade mínima é de 25% para o longo do dia.

E esse clima deve se manter durante toda a semana. Na quarta (5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mínima de 9ºC e máxima de 25ºC. O céu deve permanecer claro, e a umidade mínima é de 30%.

70 dias sem chuva

Na segunda (3), o Distrito Federal atingiu 70 dias sem registro de chuva. A umidade mínima para os próximos dias é de 30%, o que caracteriza um perigo potencial, segundo o Inmet. O instituto emitiu alerta amarelo para os moradores: deve-se beber bastante água, evitar atividades físicas em horas secas e exposição ao sol em horas mais quentes do dia.