Semana deve ser de chuva na capital federal

O domingo chuvoso foi apenas um “spoiler” do que deve vir pelo resto da semana no Distrito Federal. As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que deve chover até a próxima quinta-feira (22), pelo menos.

A temperatura máxima para esta segunda (19) deve ser de 25ºC — bem diferente do que foi registrado nas semanas anteriores, quando chegou-se a 35ºC em vários dias. A máxima aumenta para 27ºC na terça e na quarta, e para 29ºC na quinta.

Acidentes e quedas de árvores

A chuva reduz o calor e a seca, mas causam acidentes nas vias da capital. Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrências deste tipo na BR-020, na EPTG e no Sol Nascente.

As quedas de árvores também passam a ficar no radar das autoridades com as chuvas e as fortes rajadas de vento. Foram registradas, no domingo (18), quedas de árvore na Candangolândia, no Plano Piloto, no Sudoeste e em Santa Maria.