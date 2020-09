Semana da Primavera: comunidade criativa realiza eventos on-line na capital

PUBLICIDADE

Considerada por muitos a estação mais bonita do ano, com temperaturas amenas e aumento da umidade do ar, a primavera chegou florescendo os ipês e trazendo toda a magia dessa época do ano para as quadras de Brasília. Com o objetivo de comemorar a data, a comunidade criativa Infinu, na 506 sul, preparou uma programação especial on-line e ao ar livre com as marcas que compõem o espaço.

Ainda em ritmo de soft opening e take away, seguindo todos os protocolos de segurança no enfrentamento ao Covid-19 estabelecidos para o DF, serão quatros dias de encontros virtuais e presenciais com as marcas que o brasiliense já conhece e adora. Abrindo a programação na quinta-feira, 17 de setembro, a loja A Garimpeira, conhecida por seus utilitários charmosos e peças de decoração feitas à mão, fará a oficina “Vamos Florear os objetos cotidianos”.

Seguindo a programação na sexta-feira, 18 de setembro, o Santo Bataclan, marca de moda alternativa conhecida por valorizar a diversidade e promover o bom-humor por meio de seus produtos, oferecerá uma roda de conversa sobre “Empreendedorismo LGBTQIA+”. No sábado, 19 de setembro, é o dia que a Nós – Mercado Criativo, loja colaborativa composta por designers, artistas e artesãos brasileiros, desenvolverá uma Oficina de “Acessórios para o Cabelo”.

No domingo, 20 de setembro, a loja Verdurão, que surgiu em 2003 no Conic e hoje traz a originalidade de seus produtos para o espaço da Infinu, fará uma roda de conversa sobre “Histórias de Brasília”, com Telmo e João Amador. Lembrando que durante toda a semana o The Flash Tattoo | House estará presente no espaço com desenhos especiais para a primavera e a Picnik Collab, loja colaborativa no coração da Infinu, funcionará com sistema de auto-serviço de dia e durante a noite abrirá como galeria de arte, design, acessórios e cosméticos da economia criativa da região.

Para encerrar a programação a Camelo Bike tour, que desde 2014 apresenta Brasília para o mundo sobre duas rodas e é especializada em turismo cívico e arquitetônico, fará um percurso de bike por pontos turísticos da Asa Sul com 15 participantes, não sendo necessário levar a própria bicicleta para participar. Todos os dias da programação contarão com música boa e, não esqueça, a nossa querida W3 estará de asas abertas para a comunidade aos domingos. Para outras informações confira a programação completa abaixo.

Programação

Quinta-feira – 17/9

A | Garimpeira

17h às 18h – Oficina | Vamos florear os objetos cotidianos? com @lirio.calla #online & #aoarlivre

Vagas limitadas por ordem de chegada

Vagas limitadas por ordem de chegada 21h – Casa da Val Esperança apresenta D.O.R. Gaiola Sessions #online

Sexta-feira – 18/9

Santo Bataclan

19h – Roda de conversa sobre empreendedorismo LGBTQIA+ e o Pós Pandemia #online & #aoarlivre

18h às 22h – Marcio Mak + Calixx #online & #aoarlivre

Sábado – 19/9

Nós Mercado Criativo

13h, 14h, 15h – Oficina de acessórios de cabelo #online & #aoarlivre

Oficina 1h de duração capacidade de 2 alunes por hora – R$50 a inscrição com materiais inclusos – agende seu horário @nos.mercadocriativo ou (61) 99320-9123

Programação musical #online & #aoarlivre CRAUDI

10h – Karla F

12h – Leo Cinelli

14h – Tonny

16h – Pucci

18h – Camila Jun

20h – Julia Rose e Bruna Carone

Domingo – 20/9

Verdurão

17h – Roda de conversa Histórias de Brasília #online & #aoarlivre

Programação musical #online & #aoarlivre Ogunda-O + TEMPRANO

10h às 16h – Ogunda-O & Friends

16h20 – Maiê

18h – PSK

19h30 – Hernandez

Camelo Bike tour (powered by Picnik)

Rolê de bike pela asa sul com 15 participantes

Não precisa levar bike

Saída 1 – 14h30

Saída 2 – 15h30