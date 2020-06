Semana começa com 481 oportunidades de emprego

PUBLICIDADE 

As agências do trabalhador iniciam a semana com recorde de vagas dos últimos dois meses. São 481 oportunidades em 29 áreas de atuação. O melhor salário é oferecido a profissionais com formação em analista de faturamento, no valor de R$ 2,7 mil, mais benefícios. Há uma vaga e é preciso ter experiência na área.

O maior número de oportunidades é para operadores de caixa, um total de 150. Não precisa ter experiência na área, mas o candidato deve ter o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.175, mais benefícios.

As áreas de telemarketing (90) e reposição de supermercado (80), que exigem ensino médio completo, também estão com número significativo de vagas. A menor remuneração é de R$ 1.108, e a maior chega a R$ 1.323,29 – as duas acrescidas de benefícios.

Entre todas as vagas, 30 delas não exigem escolaridade e oferecem salários entre R$ 1.045 e R$ 2 mil: açougueiro (2), auxiliar de linha de produção (8), gesseiro (4), marceneiro (2), marmorista (1), mecânico de manutenção hidráulica (1) e de motocicletas (1), operador de retroescavadeira (1) e de trator (2), pintor de edifício (5), pizzaiolo (1) e serralheiro (2).

Os interessados que atendem às exigências devem acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.

Para baixar o Sine Fácil gratuitamente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. No momento, só há disponibilidade para aparelhos com sistema operacional Android. Acesse a Play Store e pesquise pelo aplicativo. Após concluir a instalação, clique no ícone do programa para iniciar o Sine Fácil.

As informações são da Agência Brasília