Semana Brasil: lojas do Boulevard Shopping Brasília oferecem promoções com até 70% de desconto

O Boulevard Shopping Brasília, da Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país, participa, a partir desta quinta-feira (3), da Semana Brasil, uma campanha nacional para impulsionar o varejo, com descontos de até 70%, nas lojas físicas e também para compras online, até o dia 13 de setembro.

A ação contará com 24 lojas participantes: Allegrinho, Amor Próprio, Any Any, Claro, Conexão Original, Crocs, Empório do Aço, First Class Home, Hélio Diff, Hering Kids, Kopenhagen, Le Postiche, Lig Celular, Menir, Moldura Minuto, Morana, Pet Malia, Reiko Candies, Rommanel, Royalle Cosméticos, Sestini, Tea Shop, The Body Shop e Uncle K.

Para este período de promoções, o shopping está trabalhando com catálogo por hiperlink via Whatsapp e Instagram, além de uma seleção de produtos que são exibidos pelo Google My Business, em resposta às buscas feitas pelos clientes pelo nome do shopping. A partir dali, o consumidor é encaminhado para os canais digitais das lojas.

O empreendimento também criou uma página no site para direcionar o cliente às compras por Whatsapp, e-commerce e delivery. Essas iniciativas foram adotadas em maio, ainda durante o período de atividades suspensas, como forma de apoiar as vendas de seus lojistas.

“Os consumidores estão retomando suas visitas aos shoppings e as promoções e descontos valem para as lojas físicas, mas observamos que a adesão de lojistas aos canais de venda online vem crescendo semana a semana, o que mostra que o cliente quer manter mais essa opção de compra e conforto”, afirma Ana Paula Niemeyer, responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae.

Serviço

Semana Brasil – Boulevard Shopping Brasília

Onde: Boulevard Shopping Brasília (STN, Conjunto J, Asa Norte);

Quando: 3 a 13 de setembro;

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 11h às 21h. Domingos das 13h às 19h (lojas) e das 12h às 20h (alimentação);

*Para o dia 7 de setembro (feriado), o horário de funcionamento do shopping será normal, das 11h às 21h (lojas e praça de alimentação).