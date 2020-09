Sem vale-transporte, funcionários denunciam

PUBLICIDADE

Porteiros que moram no Entorno do Distrito Federal e trabalham para a Servite, empresa que terceiriza a contratação dos vigilantes para a Universidade de Brasília (UnB), estão há mais de dois anos sem receber o benefício do vale transporte, cujo valor é cerca de R$ 200.

Ao Jornal de Brasília, fontes informaram que a empresa exigiu dos funcionários o reconhecimento de firma em cartório para receberem o benefício das passagens, mas com endereço de parentes que moram no DF. O objetivo, segundo funcionários, é para economizar os gastos com os valores cobrados em rotas de ônibus de Goiás.

Um dos vigilantes conta que, à época do corte do vale, foi feito um encontro na central de segurança da empresa, na UnB, para informar dessa decisão. “Eles fizeram a reunião com 15 homens, dizendo que a empresa queria mandar embora para não pagar a passagem. Para continuar na empresa, a gente tinha que ir ao cartório para reconhecer firma do não pagamento da passagem. Alegaram que ou a gente abria mão do vale do Entorno ou iria embora. Como a gente não estava em condições de achar outro emprego, aí acatamos. Foi uma reunião com um chefe de segurança. Eles não cortaram o vale transporte apenas de duas mulheres”, relata o funcionário, sem querer se identificar.

O porteiro gasta cerca de R$ 200 de passagem do próprio bolso para sair de casa, em Águas Lindas-GO, para chegar até o Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. “Para quem ganha salário mínimo, cerca de R$ 1300, é muita despesa. Por conta disso, todo mês tenho um desfalque de coisas para comprar. Às vezes não tenho como pagar conta de água e luz, aí pego dinheiro emprestado com a minha irmã , de R$ 200 a R$ 300. É um absurdo isso. Eu mesmo trabalhei por um ano no período da noite e não recebi adicional noturno”, acrescenta o funcionário.

Pressão

Segundo outro vigilante da Servite, a empresa alegou que as passagens no Entorno são mais caras do que as do DF. Morador de Santo Antônio do Descoberto-GO, ele confessa que aceitou para não ficar desempregado. “Como eu não queria perder o emprego, fui obrigado a dar o endereço de parentes que moram em Brasília. Fizemos uma declaração no cartório para fazer isso”, diz o porteiro, morador de Santo Antônio do Descoberto-GO.

“Depois do corte, falaram que iriam mandar o pessoal que trabalhava no Entorno embora porque a passagem estava muito cara. Eles pagam só o dinheiro do vale transporte de Brasília, que é cerca de R$ 10 por dia.”

Segundo os trabalhadores, pagam uma passagem de ônibus no DF ao custo de R$ 3,80, no Entorno gastam uma tarifa de R$ 7,45 — uma na ida e outra na volta de cada. “Acordo muito cedo, às 4h30 já estou de pé. Aí 5h30 estou no ponto de ônibus para ir até a Rodoviária do Plano Piloto, onde chego por volta de 6h30. Em seguida, vou para o Campus Darcy Ribeiro, da UnB. Mas o salário que ganho não dá para me manter totalmente”, esclarece o terceirizado.

Saiba mais

» Representante da Central Sindical e Popular do Distrito Federal (CSP Conlutas-DF), Francisco Targino diz que haverá uma audiência pública virtual no dia 23 de setembro para tratar dos direitos trabalhistas dos vigilantes. Será feita pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que irá reunir a reitoria da UnB, representantes da Servite e da CSP-Conlutas DF para discutir o assunto.

» Em nota, a UnB explicou que a fiscalização administrativa mensal é realizada em todos os contratos. “Essa fiscalização é amostral, considerando o número total de colaboradores terceirizados que prestam serviço na UnB e o que está previsto na Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG)”, comunica a instituição.

» A Servite foi procurada pela reportagem, mas não respondeu o nosso contato até o fechamento desta edição.