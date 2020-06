Sem trabalho, motoristas de vans escolares protestam em frente ao Buriti

Motoristas e donos de vans de transporte escolar fazem protesto em frente ao Palácio do Buriti na manhã desta terça-feira (9). A categoria reivindica auxílio do poder público por conta da pandemia do novo coronavírus.

A classe foi uma das primeiras a serem atingidas, já que as aulas presenciais foram suspensas no Distrito Federal em março. A notícia de que o ano letivo será retomado de forma online agrava ainda mais a situação dos motoristas.

O presidente do Sindicato dos Transportes Escolares do DF (Sintresc-DF), Nazon Simões Vilar, afirma que a categoria tenta negociar há três meses, mas o GDF nunca retornou aos contatos. “Não conseguimos mais segurar a categoria que está passando dificuldades. A nossa pauta é para pedir o auxílio emergencial do governo para que essas famílias possam levar alimentos para suas casas.”

O secretário de Atendimento à Comunidade, Severino Cajazeiras, irá se reunir com uma comissão de representantes do setor. “Só vamos sair depois que a gente for atendido pelo GDF”, promete o presidente do Sintresc-DF.

A Polícia Militar (PMDF) acompanha a manifestação. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE