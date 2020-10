Sejus realizou cerca de 1000 atendimentos de sáude e cidadania na Estrutural

PUBLICIDADE

De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) foram realizados 990 atendimentos na Estrutural durante a passagem do programa Sua Vida Vale Muito Itinerante, entre os dias 15 e 17 de outubro. Ao todo, 520 procedimentos foram realizados por profissionais de saúde, como médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Os outros 470 atendimentos fizeram parte do Na Hora, uma novidade desta edição. Foi a primeira vez que os participantes do programa puderam tirar a 1ª via da identidade e fazer o agendamento dos demais serviços do Na Hora.

“A nossa intenção é nos aproximarmos cada vez mais da população, levando ações de saúde e de cidadania para as regiões administrativas”, afirmou a secretaria da pasta, Marcela Passamani, que esteve na Estrutural, no último sábado (17), para acompanhar os atendimentos ao lado do governador Ibaneis Rocha. O governador também aproveitou a oportunidade para conhecer de perto a iniciativa da Sejus e conversar com os moradores atendidos.

Esta edição ainda foi marcada pelos atendimentos de acupuntura e auriculoterapia – prática utilizada na medicina oriental que, ao ativar pontos da orelha, trata de sintomas de doenças físicas, mentais e psicológicas. “Tive a oportunidade de trazer esse trabalho para o programa Sua Vida Vale Muito e ajudar as pessoas a diminuírem suas ansiedades por meio da auriculoterapia”, disse o acupunturista Roberto Kenedy. Ele foi um dos 25 voluntários mobilizados pelo programa Voluntariado em Ação, também coordenado pela Sejus, para atender nesta quarta edição do evento itinerante. Atuaram na Estrutural como voluntários 5 assistentes sociais, 6 enfermeiros, 3 estudantes de enfermagem, 1 fisioterapeuta, 3 médicos, 2 nutricionistas e 4 psicólogos.

“Eu acho lindo saber que pessoas trabalham por amor à sociedade e não se importam só com o dinheiro”, disse emocionada a cozinheira Paulina Alves, de 42 anos, depois de passar pelo atendimento médico. “Foi maravilhoso ter uma equipe de médicos aqui pertinho de casa e para te atender rápido e com qualidade”, completou a moradora Camila Damásio, de 44 anos, que passou pelos serviços de saúde e Na Hora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da Estrutural, a ação, criada em agosto, já passou por Ceilândia, Sobradinho II e Itapoã. Nas quatro cidades, foram realizados mais de 2 mil atendimentos e reunidos 125 profissionais voluntários. “Estamos divulgando de maneira abrangente as ações da Sejus junto às comunidades que mais precisam. Os projetos são voltados para eles”, concluiu a secretária.

Em breve serão divulgadas as próximas cidades que receberão o projeto Sua Vida Vale Muito Itinerante.

As informações são da Agência Brasília