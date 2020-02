Sejus-DF doará ingressos para pessoas em situação de vulnerabilidade

PUBLICIDADE 

Flamengo e Atlético Paranaense disputaram a final na Super Copa de Futebol em Brasília e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) doará ingressos para instituições comprometidas com causas sociais e pessoas sem situação de risco e vulnerabilidade. A bola vai rolar no Estádio Nacional de Brasília no próximo domingo (16), às 11h.

Para realizar esta ação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) doou três mil ingressos para a Sejus como cota social. A iniciativa não implicará em nenhum ônus para o Governo do Distrito Federal. As instituições selecionadas pela Sejus atendem critérios técnicos de atendimento social a pessoas em situação de vulnerabilidade. No momento já são 1.479 pessoas confirmadas através de entidades. Este levantamento está sendo realizado pela Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Sejus, à frente da iniciativa.

A Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência da Sejus (Subav) também fará distribuição de parte desses ingressos para essa população, com 480 pessoas já confirmadas. Também serão contemplados com a cota social da CBF os adolescentes do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal que fazem parte do regime do meio aberto acompanhados dos funcionários da Sejus, que supervisionam a atividade. Ao todo serão 235, sendo 162 adolescentes e 73 servidores. Os CEUs das Artes também estão envolvidos nessa repartição para pessoas vulneráveis.

Com informações da Agência Brasília