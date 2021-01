Seis regiões ficarão sem energia nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que equipes da empresa vão fazer o recondutoramento de rede de alta tensão em seis regiões administrativas do Distrito Federal, nesta quarta-feira (20), entre 8h40 e 16h30. Para manter a segurança durante a realização dos trabalhos, a distribuição de energia será suspensa em Sobradinho, por exemplo, na BR-020, KM 14, chácaras Irmãos Vicinal e Mocotó; e em Santa Maria, na DF-140, afetando a Fazenda Santa Bárbara e as chácaras Três Irmãos, Flávia, Super V8, Querência e as de números 1, 2, 5, 24, 25, 27, 28, 30, 34 a 36, além do Sítio Vovó Laura.

Outras quatro cidades vão receber serviços da CEB, também nesta quarta-feira (20). As ações têm o intuito de melhorar a distribuição de energia nas localidades. Por isso, serão feitas manutenções preventivas e poda de um eucalipto, sendo necessário interromper o fornecimento em endereços de São Sebastião, Gama, Planaltina e Plano Piloto (Asa Sul).

Em São Sebastião, os serviços vão das 7h50 às 13h30, no Condomínio Estância Jardim Botânico, Gleba H, lotes 200 a 277. No Gama, entre 8h40 e 16h, a poda de eucalipto será no Núcleo Rural Ponte Alta, Chácara 21. Na Asa Sul, toda a 711 ficará sem energia, entre 8h40 e 15h30.

Planaltina

Também a partir das 8h40, o Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, em Planaltina, ficará sem energia em razão de uma manutenção preventiva. Os trabalhos vão até 14h, afetando as chácaras Rancho Alegre, Santa Rita, São José, Três Poderes, Monte Azul, Bom Jesus, Doce Recanto, Nosso Lar, Renascer, Ceará, Recanto Perdiz, FP, Aldeia do Tatu e as de números 7 a 23, além da Fazenda Santo Antônio.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília