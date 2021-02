Seis regiões do DF ficarão sem energia nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que, nesta sexta-feira (5), equipes da empresa estarão realizando serviços em seis regiões do Distrito Federal para melhorar a distribuição de energia para a população. Os trabalhos começam às 8h40 em Águas Claras, Planaltina e Samambaia, às 9h no Plano Piloto e Cruzeiro e às 14h no Guará.

Durante os serviços, será preciso interromper o fornecimento de energia em alguns endereços dessas regiões. Em Planaltina, o desligamento será até 16h, no Núcleo Rural Tabatinga, chácaras 76 a 85, para manutenção preventiva com podas de árvores.

Em Samambaia, o desligamento também vai até 16h, na Fazenda Laje e Jiboia e nas chácaras Jaú, Beira da Mata, Açafrão, Rancho Dourado, Santa Ana, Recanto e Capoeira Grande. O motivo é a poda de árvores. No mesmo horário, a ADE de Águas Claras, em todo o conjunto 20, ficará sem energia devido a uma substituição de transformador.

Entre 9h e 16h30, a Vila Telebrasília, no Plano Piloto, passará por extensão de rede aérea de alta tensão compacta. Durante este horários, ficarão sem energia as ruas 1 (lotes pares de 2 a 26 e de 48 a 64 e lotes ímpares de 3 a 47 e de 53 a 63), 2 a 6 (total), 7 (lotes ímpares 1 a 9), 8 (lotes pares 4 a 30), 10, 11, 13 (total), 14 (lotes pares 2 a 20), 16, 17 (total), 18 (lotes pares 4 a 16 e 40 a 46 e lotes ímpares 15 e 17 a 39), 19 a 26 (total), 27 (lotes, 1, 2, 6), 28 (lotes 1, 2); 29 (lote 4), 30 (lotes ímpares 1 a 55).

Serviços de melhorias na rede serão feitos no Cruzeiro, entre 9h e 12h30, e no Guará, das 14h às 17h30. Naquela região, ficarão temporariamente sem energia, nas SHCES 807 (blocos A e B), 809 (blocos A e B), 911 (bloco A) e 913 (blocos A, B, C e H). No Guará, serão afetados os conjuntos F, I e M da QI 4, os blocos B, E, G e H e os lotes 11/37, bloco B.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília