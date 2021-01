Seis regiões do DF ficarão sem energia nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

As equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) vão executar, nesta quinta-feira (14), serviços de melhoramento da rede de distribuição de energia em seis regiões do Distrito Federal em seis regiões administrativas do DF: Planaltina, São Sebastião, Samambaia, Vicente Pires, Plano Piloto (Asa Sul) e Gama. Os trabalhos serão feitos, a partir das 8h.

Em Planaltina, entre 8h e 13h30, será feita a substituição de postes no Bairro Nossa Senhora de Fátima, quadras 1 a 45, e no condomínio Guirra, conjuntos A a D. No Setor Habitacional Arapoanga, a CEB fará recondutoramento de rede aérea de alta tensão, de 8h40 às 16h30.

Essas áreas ficarão sem energia durante todo o período de execução do serviço.

A poda de árvores em São Sebastião e Samambaia também deixará endereços nessas localidades sem energia. De 8h10 às 13h30, a interrupção afetará as chácaras Bom Jesus, Liberdade e Olho D’Água nº 14, na BR-251. E de 8h40 às 16h, o desligamento será no condomínio São Francisco, quadras 1 (conjuntos A a K) e 2 (conjuntos A a E) e no Núcleo Rural Samambaia, chácaras Aruanda, Santa Lúcia, São José, Recanto e Sarah, todos em Samambaia.

Vicente Pires

Em Vicente Pires, a CEB fará a instalação de um transformador e, por isso, entre 8h40 e 16h30, a chácara 1 ( lotes 1 a 41), a Rua 4-D e a chácara 191/1B (lotes 1 a 74) ficarão sem energia. Por melhorias na rede, praticamente no mesmo horário, a 709 Sul, blocos A a S, também terá o fornecimento interrompido. A previsão é de que nesta quadra o serviço vá até 15h30.

Por fim, no Gama, será feito o recondutoramento de rede aérea de alta tensão, deixando sem energia, entre 8h40 e 16h30, os núcleos rurais Ponte Alta de Cima (chácaras Juruá, Criativa, 8 e 9) e Casa Grande, afetando o Recanto das Palmeiras, nas quadras 1 (lotes 1 a 6 e 8 a 10), 2 (lotes 1 a 3 e 6 a 13) e 3 (lotes 1 a 4), além das chácaras Irmãos Maria e Luar do Sertão.

As informações são da Agência Brasília