Seis profissionais da saúde já foram vacinados no DF

O Distrito Federal, enfim, deu início à vacinação contra covid-19 nesta terça-feira (10). Seis profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus foram vacinados no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por volta de 10h.

A enfermeira Lídia Rodrigues Marques, 31 anos, que trabalha no box de emergência do pronto-socorro do Hran, foi a primeira cidadã do DF a receber o imunizante.

Além de Lídia, outros cinco profissionais foram vacinados. São eles:

Carina de Jesus Silva, técnica de enfermagem;

Ana Paula Barbosa Pereira, fisioterapeuta;

Juliana Bento da Cunha, médica;

Narcisa Trajano de Araújo, auxiliar de limpeza;

Pedro Teodoro, vigilante.

A vacina utilizada pelo Distrito Federal neste primeiro momento é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan-SP em parceria com a chinesa Sinovac Biotech. Na segunda (18), chegaram à capital cerca de 106 mil doses do imunizante. Eles foram armazenados e, nesta manhã, sob escolta da Polícia Militar (PMDF), foram levados para algumas unidades de saúde.

Excepcionalmente nesta terça (19), a vacinação começará às 10h. A partir de quarta (20), as doses serão aplicadas de 8h às 18h.

Como ressaltou o subsecretário de Atenção Integral a Saúde, Alexandre Garcia, em coletiva, apenas o primeiro dos quatro grupos prioritários será vacinado já nesta terça. Ou seja, somente profissionais de saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, serão imunizados a partir de hoje. Quem não se encaixa no grupo não deve ir aos hospitais neste primeiro momento.

A Secretaria de Saúde teve de retirar desta fase inicial os idosos com idade superior a 75 anos. Isso porque as cerca de 106 mil doses da Coronavac seriam insuficientes para vacinar a todos. Desta forma, quem tem mais de 75 anos será vacinado no segundo grupo, junto às pessoas de 60 a 74 anos. A data ainda não está definida.