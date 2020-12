Segurança viária: PMDF realiza 5ª edição da Operação Força Conjunta

PUBLICIDADE

Com o objetivo de aumentar a segurança viária, coibindo as infrações reiteradas e tirando de circulação veículos e condutores que ofereçam risco ao tráfego, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a 5º edição da Operação Força Conjunta, das 22h desta sexta-feira (18) às 4h deste sábado (19). A ação contou com a participação do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, Departamento de Trânsito do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

O foco foi evitar as principais condutas que resultam em acidentes graves e que são cometidas reiteradas vezes por motoristas como embriaguez ao volante, falta de atenção e equipamentos obrigatórios ineficientes.

A proposta da operação batizada de Força Conjunta é manter a segurança do trânsito e prevenir acidentes. Ação ocorrerá com regularidade em outros pontos do Distrito Federal com periodicidade mensal e cada edição fica sob a coordenação de uma das quatro instituições integrantes. A operação deste mês foi coordenada pelo Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (CPTran).

Para o comandante do CPTran, coronel Edvã Sousa, a união das forças de segurança é um marco e dará segurança ao trânsito do Distrito Federal. “Nosso objetivo é coibir a combinação perigosa de álcool e volante”, explica o coronel.

Além de fiscalizar infrações de trânsito, como alcoolemia ao volante e direção perigosa, a operação também combateu crimes que envolvem o uso de veículos, em especial o tráfico de drogas, entorpecentes e apreensões de armas.

A operação mostrou que a integração entre todos os órgãos envolvidos permite respostas mais eficientes à segurança da sociedade.

Nas quatro operações anteriores realizadas no Gama, Sobradinho, Samambaia, Planaltina e Ceilândia, foram aplicados 1578 autos infrações, sendo 586 por dirigir embriagado, 217 inabilitados e 13 Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e um total de 3.357 de abordagens realizadas.

Nesta quinta edição, os números foram bastante expressivos. Ocorreram 361 autuações por alcoolemia, 102 condutores foram flagradas sem habilitação, 18 pessoas com a CNH vencida, além de outras infrações. Cerca de 2.000 pessoas foram abordadas, 66 veículos foram removidos, nove ocorrências foram registradas e um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi confeccionado.