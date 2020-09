Segurança reforçada na Rodoviária do Plano Piloto

PUBLICIDADE

No marco zero de Brasília, o centro da plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, uma estrutura recém-chegada se distingue dos ônibus que circulam diariamente por ali. Desde 24 de agosto, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) instalou no local um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que auxilia no monitoramento e já mostra eficiência: nos dez primeiros dias de operação, sforam registrado apenas um furto na região e três apreensões de facas.

A estrutura, a parte traseira de uma carreta adaptada, possui dez telas que recebem imagens, em tempo real, das 45 câmeras de videomonitoramento instaladas nas plataformas superior e inferior da Rodoviária, Conic e Conjunto Nacional. São duas salas, refrigeração, gerador próprio, banheiro e cozinha para os quatro policiais que atuam ali, dois para monitorar as telas e dois para lavrar termos circunstanciados, em turnos de 12 horas diárias.

A chegada do centro integrado faz parte do projeto de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP), com a participação da PMDF e da Administração da Rodoviária, para restaurar a ordem pública no local, um dos pontos mais movimentados do DF. Com o auxílio das imagens em alta definição captadas nas câmeras de videomonitoramento, os policiais conseguem identificar esconderijos de armas e entorpecentes, além de coibir o tráfico, o comércio ilegal e o transporte irregular de passageiros.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, destaca que o uso da tecnologia é uma das principais estratégias da pasta para o enfrentamento à criminalidade no DF. “Em 19 meses, aumentamos o número de equipamentos instalados em 47%. Em janeiro de 2019, o Distrito Federal contava com 584 câmeras. Até o fim de julho, já tínhamos 859 câmeras instaladas”, disse. Torres destacou ainda que a ampliação do monitoramento na Rodoviária faz parte de uma série de ações do GDF para revitalizar toda a área central de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À frente do 1º Comando de Policiamento Regional, responsável pela região da Rodoviária do Plano, o coronel Fábio Augusto lembra que a integração entre o centro e os policiais na rua torna o trabalho mais efetivo. “A Rodoviária é muito dinâmica, e ter o auxílio das câmeras é um fator a mais na identificação de possíveis pontos de desordem. Nada substitui o policial no terreno, mas o monitoramento contribuiu para a atuação preventiva e repressiva”, ressalta.

Carlos Lopes trabalha em uma loja na plataforma inferior da Rodoviária e conta que já foi coagido por um vendedor ambulante com uma faca por tentar denunciar a atividade ilegal em frente ao seu estabelecimento. “A gente ainda anda com receio por aqui, mas ver o policiamento traz mais segurança. Só de ter a presença policial, rodando em maior quantidade, melhorou bastante”, afirma.

O trabalho da PMDF na Rodoviária vai além das patrulhas e monitoramento para a prevenção de crimes e delitos. Nessa quarta-feira (2), os policiais auxiliaram os agentes do DF Legal em uma grande operação para coibir o comércio ilegal e a presença de vendedores ambulantes em ambas as plataformas.

Atualmente, entre 20 e 40 policiais trabalham 24h por dia na Rodoviária, e não só no policiamento: “Vamos atuar no zelo do bem público, fazendo ronda nos banheiros e checando se está tudo limpo, avisando a administração de uma lâmpada queimada ou outro tipo de problema na estrutura. O ambiente degradado acaba propiciando uma desordem maior, e estamos na fase de restabelecimento da ordem pública aqui”, explica o coronel Fábio Augusto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins, agradece a presença e o auxílio da PMDF na manutenção do espaço e ressalta a importância deste trabalho conjunto. “Sentimos que a população está feliz”, avalia. “Na recepção da Administração, já recebemos elogios de algumas pessoas, e a associação dos comerciantes mandou uma carta para a gente parabenizando as ações que estamos realizando aqui, junto com a PMDF e todo o staff do governo”.

Agência Brasília