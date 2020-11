Segurança Pública: trabalho integrado fortalece comunidade

PUBLICIDADE

Base da estrutura e linha de frente do atendimento à população de Planaltina que visita a Cidade da Segurança Pública desde quarta-feira (25), os profissionais das diversas áreas trabalharam integrados em oficinas, demonstrações, ações educativas, serviços entre outras atrações propostas pelo projeto, que tem como principal objetivo fortalecer a aproximação com a comunidade. São policiais civis e militares, agentes da Defesa Civil e do Detran, bombeiros, servidores da SSP/DF, Caesb, Novacap, DF Legal, Sedes, CEB, SLU e administração regional, que deram todo suporte para o evento.

“Esses profissionais são o coração da Cidade, pois têm a responsabilidade de mostrar para a comunidade que a segurança pública é uma só, que atua de forma integrada com vários órgãos de governo e, principalmente, que trabalha para a sociedade, para as pessoas. Essa primeira impressão para quem chega até o dispositivo da Cidade da Segurança Pública é essencial, por isso agradeço o empenho de todos”, destaca o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado Anderson Torres.

O escrivão Adriano Andrade, integrante da unidade móvel da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), destacou a importância do trabalho conjunto e multidisciplinar das forças de segurança. “É uma experiência interessante ajudar diretamente a população. Tivemos hoje um exemplo prático desse trabalho integrado quando duas mulheres foram encaminhadas a nós, após terem os casos identificados em uma oficina de pintura da SSP/DF. A gente interage com outros colegas, que acabam entendendo nosso trabalho e nos ajudando”.

Para Marcelo Granja, diretor de Educação de Trânsito do Detran, a iniciativa permitiu a troca de ideias práticas e fortaleceu ainda mais o vínculo entre os profissionais de segurança pública. “Todos os profissionais que passavam de viatura em frente ao estande nos cumprimentavam, nos perguntavam se precisávamos de algo. Isso nos deu uma sensação de união muito grande. Pude observar a Defesa Civil trabalhando com abordagens lúdicas educativas e percebi que muita coisa posso utilizar no meu trabalho. Tenho certeza que encontros como esses fazem a comunidade nos enxergar de outra forma. No nosso caso, tenho certeza que o viés educacional do Detran ficou claro tanto para a população quanto para as demais corporações”

Moradora de Planaltina, a agente da Defesa Civil Tatiana Monteiro atua na coordenação de levantamento e monitoramento de áreas de risco. Para ela, ver de perto outras frentes do trabalho de segurança pública foi muito enriquecedor. “Foi interessante conhecer o trabalho que outras equipes realizam junto à sociedade. Da nossa parte, estar mais próximo das pessoas foi uma oportunidade de mostrar a importância do trabalho que a Defesa Civil realiza em todo o DF. Tenho certeza que criamos um laço de confiança ainda maior”, avalia.

O trabalho do soldado bombeiro Leandro Madeiras, que serve na unidade de Planaltina (9º GBM), foi orientar a população que visitou o estande da corporação sobre primeiros socorros em casos de acidentes. “A gente aprende muito ensinando as pessoas a se cuidarem melhor. Ao fazer isso criamos um vínculo ainda maior de confiança, além de mostrar como é a rotina do nosso trabalho. Tivemos a oportunidade de trocar experiências com profissionais de outras corporações”.

Já o tenente Marcelo Pereira, da Polícia Militar, é morador de sobradinho mas trabalha na unidade de Planaltina há seis anos. “A Cidade da Segurança Pública representa a unificação das forças de segurança e dos outros órgãos do governo, que nos ajudaram bastante com estrutura e apoio. Além disso, a proximidade com a comunidade foi outro fator relevante para o reconhecimento do nosso trabalho”.

Agência Brasília