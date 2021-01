Segurança Pública elabora protocolo de ações para o Enem

PUBLICIDADE

A aplicação das provas deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá um protocolo integrado de ações para apoio ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) preparado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O certame está marcado para este domingo (17) e o próximo (24).

A elaboração do documento contou com a participação das forças de segurança e demais órgãos locais e federais envolvidos na operação, como Samu, secretarias de Educação (SEE) e Mobilidade (Semob), CEB, Novacap, Brasília Ambiental, Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), Polícia Federal (PF), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e Fundação Getúlio Vargas (FGV). A operação será monitorada por representantes de todas as instituições, diretamente do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

“O planejamento prévio e conjunto é muito importante para que qualquer situação que ocorra durante a aplicação das provas seja amenizada ou resolvida com maior agilidade”, explica o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. “Além disso, o monitoramento por meio do Ciob com a participação de representantes dos órgãos locais e federais envolvidos facilita a articulação e resolução de situações em casos necessários.”

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dará apoio à ECT no transporte das avaliações do Aeroporto Internacional de Brasília até os mais de 250 locais de prova nas regiões administrativas do DF. “Essa é uma atividade essencial para a realização do exame”, pontua o subchefe de Operações da PMDF, coronel Klepter. “Além disso, será empregado o policiamento ostensivo feito por comandos especializados nas proximidades de todas as escolas escolhidas pelo Inep”.

Trabalho contínuo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) reforçará o plantão de todas as delegacias, já que a prova será aplicada em escolas de todo o DF. “Nossa inteligência já vinha atuando junto a outros órgãos do segmento com o intuito de coibir possíveis fraudes”, explicou o diretor da Divisão de Apoio Logístico e Operacional (Dalop), Paulo Henrique de Almeida.

O plantão de todas as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) será reforçado nos dois dias de exame. O Grupamento de Aviação Operacional da corporação estará de prontidão. Todos os locais de prova terão apoio de brigadistas e de seguranças particulares contratados pela FGV, responsável pela realização do Enem.

As equipes de fiscalização do Detran farão controle de tráfego e fiscalização nos locais com mais de mil inscritos. Para isso, serão montadas equipes de patrulhamentos compostas sempre por mais de uma viatura. O órgão fará, ainda, ações para impedir o estacionamento irregular. “Reiteramos a importância de os candidatos estacionarem em locais permitidos”, lembra o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Lúcio Lahm.

Representantes dos órgãos estarão à disposição do Ciob e, em caso de necessidade, poderão ser remanejados. “Demos início ao processo de organização do Enem ainda ano passado, com participação de todos os envolvidos”, explica o coordenador de planejamento da Operação Enem da SSP, coronel Paulo Mourão.

As informações são da Agência Brasília