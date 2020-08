Segurança: PMDF já realizou mais apreensões em 2020 do que no mesmo período de 2019

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, permanece realizando ações em vias urbanas e rodovias para garantir a segurança da população. No primeiro semestre de 2020, a PMDF apreendeu mais armas de fogo, crack, LSD e comprimidos de ecstasy e Flunitrazepam (no popular, o “Boa Noite, Cinderela”) do que no mesmo período do ano passado.

Os números referentes às apreensões de maconha e cocaína e às operações com testes de alcoolemia (bafômetro) entre janeiro e junho de 2020 já representam mais de 50% da quantidade referente ao primeiro semestre do ano passado. As boas estatísticas corroboram as novas estratégias que a polícia tem utilizado em seu planejamento e nas parcerias com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e com a população do DF.

“A Polícia Militar está cada vez mais técnica. Temos utilizado muita tecnologia, tanto gratuita como câmeras de videomonitoramento. Tudo é mapeado e estudado. Com isso, o trabalho fica mais efetivo, conseguimos aumentar a amplitude do policiamento e isso facilita a nossa atuação”, afirma o porta-voz da PMDF, major Michello Bueno.

Junto com a tecnologia, outra aliada da corporação no planejamento do policiamento ostensivo nas ruas do DF é a inteligência. As manchas criminais, elaboradas pela SSP a partir das ocorrências policiais registradas, apontam o dia, a hora e os locais em que cada crime é mais recorrente. Com essas informações, a PMDF planeja suas operações, e a corporação ressalta a importância de as vítimas sempre registrarem as ocorrências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A comunicação entre a PM e a população também é muito importante para o trabalho de policiamento no DF, como explica o Major Michello: “Além de fazer o registro da ocorrência, a população também tem realizado um trabalho importante com a polícia, levantando situações suspeitas e denunciando antes que os crimes ocorram”.

Segurança nas rodovias

Além das operações em vias urbanas, as intervenções nas estradas também são um dos focos do trabalho da PMDF. O Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) da corporação, por meio das equipes do grupamento Tático Operacional Rodoviário (TOR), atua nos limites do DF coibindo a tramitação de drogas, armas, contrabando e veículos roubados ou furtados.

A apreensão de armas é um dos focos das operações nas rodovias e, no primeiro semestre deste ano, o BPRV confiscou a 100ª arma mais cedo do que nos últimos três anos. “Não estamos felizes apenas com as apreensões, mas sim por termos tirado esses armamentos das ruas” ressalta o comandante de Policiamento de Trânsito da PMDF, Coronel Edvã Sousa.

Outra missão importante executada pela polícia nas rodovias são as operações de alcoolemia, nas quais são flagrados motoristas dirigindo embriagados. “Da mesma forma que falamos da arma, um carro sendo dirigido por uma pessoa alcoolizada também se transforma em uma arma, e é nossa missão salvar vidas”, explica o coronel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília