Segurança no combate à Covid-19: GDF recebe 406 mil EPIs do Ministério da Saúde

Nesta quinta-feira (28), a Secretaria de Saúde recebeu uma remessa com 406.550 equipamentos de proteção individual (EPis) do Ministério da Saúde. O objetivo é fortalecer a segurança dos servidores que atuam na linha de frente do combate contra o coronavírus.

Os materiais doados pelo Ministério da Saúde somam o valor total de R$ 787.889,18. Entre eles, estão 362.250 máscaras cirúrgicas, 23.300 toucas hospitalares, 15.700 protetores faciais com viseira conhecidos como Face Shields, 3.950 máscaras equivalentes ao modelo N95 e 1.350 aventais descartáveis.

Ao serem descarregados os EPIs foram separados e contabilizados, para serem atestados ou na Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho ou na Gerência de Armazenamento e Distribuição de Materiais Médico Hospitalares e de Odontologia da Secretaria de Saúde.

Para realizar o atesto técnico, os especialistas dessas gerências analisam os materiais de acordo com as normas técnicas vigentes, para saber se as especificações do produto atendem os parâmetros técnicos e legais mais atuais.

Depois de aprovados, os equipamentos são distribuídos para a diretoria de Logística, que os redistribuem aos hospitais e unidades básicas de saúde (UBSs) que mais precisam ser reabastecidos.

Com informações da Agência Brasília