Segundo dia de Enem no DF também terá reforço de ônibus

PUBLICIDADE

A Secretaria de Transporte e Mobilidade confirmou nesta sexta-feira (22) que, no domingo (24), manterá o reforço nas linhas de ônibus visando atender aqueles que participarão do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ônibus das linhas que passam pelas escolas circularão com mais frequência duas horas antes do horário de abertura dos portões e 90 minutos antes do prazo previsto para o término da prova.