Segundo a Semob, passageiros aprovam mudança do terminal do Entorno

PUBLICIDADE 

A Rodoviária do Entorno, localizada no Touring, foi desativada no último sábado (4). No domingo (5), os passageiros já tiveram de se dirigir à Rodoviária do Plano Piloto, porque era lá que os ônibus do Entorno estavam localizados. Para a Secretaria de Mobilidade, a população aprovou a mudança.

A pasta afirma: “poucas pessoas se dirigiram ao Terminal Metropolitano de Brasília (Touring) no primeiro dia útil de operação das linhas do semiurbano na Rodoviária do Plano Piloto”. No entanto, não traz nenhum número que mostra o pouco tráfego.

Alguns passageiros demonstraram apoio e contentamento com a mudança, de fato. A moradora de Águas Lindas de Goiás, Conceição da Silva, acredita que a medida trará mais segurança. “No Terminal do Entono tinham muitos usuários de drogas e aqui a gente sente mais segurança, porque tem mais polícia”.

A cuidadora de idosos Érica de Andrade também citou segurança como ponto positivo para a mudança. “Aqui na Rodoviária tem vários policiais circulando o tempo todo e isso não tinha lá no Touring”.

No entanto, outros passageiros mostram insatisfação com a mudança e alegaram desinformação. Além dos avisos colados, não há muitas placas na Rodoviária sinalizando a alteração, o que pegou alguns usuários de surpresa e acabaram sendo informados por outras pessoas que transitavam pelo terminal.

Wanderléia de Oliveira, que trabalha em Valparaíso-GO, teve dificuldade de encontrar o local de embarque. “Achei meio bagunçado. Aqui (na Rodoviária) ficou mais complicado porque não comporta tantas pessoas. Acho que vai ficar pior”, aposta.

Nos primeiros dias de mudança, tem sido possível ver um engarrafamento dos ônibus do Entorno. Os coletivos têm tido que aguardar enfileirados na rotatória em frente ao terminal D antes de chegar aos boxes.

De volta à Rodoviária

Há cinco anos o transporte interestadual semiurbano funcionava na Rodoviária do Plano Piloto. Em março de 2014, houve necessidade de reforma no prédio para receber os ônibus do Expresso DF Sul, o BRT do Gama e de Santa Maria. De início, os passageiros do entorno passaram a pegar os ônibus na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, mas logo em seguida, no mês de junho, o GDF providenciou o Touring para receber os ônibus das linhas semiurbanas.

Com área total de 3.908 m², o prédio do Touring foi alugado pelo GDF em 4 de junho de 2014. O contrato se expirou em 8 de dezembro de 2018 e desde então, o GDF ocupava o prédio mediante requisição administrativa.

Caso haja necessidade de relatar problemas, o canal disponibilizado é o da ouvidoria do GDF: telefone 162 ou site www.ouv.df.gov.br. Já os moradores do entorno devem entrar em contato com a ouvidoria da ANTT, por meio do 166, pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br e também pelo site da agência (www.antt.gov.br).