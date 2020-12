Segunda-feira (14) tem pagamento das bolsas para alimentação

PUBLICIDADE

As bolsas Alimentação e Alimentação Creche serão pagas na segunda-feira, 14 de dezembro. Além do pagamento referente a novembro, será antecipada a parcela do mês vigente. Os benefícios atendem 128 mil estudantes e crianças matriculadas em creches.

Os programas foram criados em março, no início da pandemia da Covid-19, para garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes durante a suspensão das atividades presenciais. O investimento, desde então, chega a R$ 121 milhões.

Escolas

Os beneficiários da Bolsa Alimentação recebem proporcionalmente ao número de dias em que o estudante estaria na escola. São 19 dias letivos em novembro e 17 em dezembro. O valor por refeição é de R$ 3,98. Com isto, para aqueles que faziam uma refeição na escola, o crédito é de R$ 143,28. Já para os que faziam duas refeições, o pagamento é de R$ 286,56.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O total investido no benefício em novembro e dezembro é de R$ 16.258.124,87. Têm direito a receber os 106.435 estudantes da rede pública que fazem parte do programa Cartão Material Escolar (CME), cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família.

Creches

A Bolsa Alimentação Creche é destinada a 23 mil crianças matriculadas nas instituições parceiras e para as que são atendidas em creches da rede pública. O valor é fixo: R$ 150,00 por mês. Portanto, com a antecipação de dezembro, recebem R$ 300,00. O investimento nestes dois últimos meses do ano é de R$ 6.918.900,00.