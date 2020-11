Segunda fase de seleção do Bolsa Atleta 2021 é iniciada

PUBLICIDADE

Os esportistas indicados por suas respectivas federações para serem contemplados pelo benefício do Bolsa Atleta precisam enviar a documentação necessária para o e-mail [email protected] até o próximo dia 18 para prévia análise da Secretaria de Esporte e Lazer.

O trâmite faz parte da segunda etapa de seleção dos nomes aptos a receberem o auxílio no próximo ano. A documentação completa precisa ser enviada em um único arquivo no formato PDF.

Um dos registros exigidos – o ofício de indicação -, emitido pela entidade esportiva, deverá conter o nome completo do atleta, o ranking e o resultado da competição que obteve a classificação para o programa.

O pagamento do benefício será realizado no mês seguinte à assinatura do Termo de Adesão, com previsão de início em janeiro de 2021. Veja o passo a passo, assim como toda a documentação estabelecida, no site da Secretaria de Esporte e Lazer.

