Segunda etapa do Riacho Fundo II é regularizada

PUBLICIDADE

A regularização da segunda etapa do Riacho Fundo II foi aprovada nesta quinta-feira (3) pelo Conselho de Planejamento Territorial Urbano (Conplan). A localidade, que abrange os conjuntos (QC) 1 a 6, é uma Área de Interesse Social (Arins) onde vive uma população estimada em 8 mil habitantes.

O projeto, apresentado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF), cria 1.750 lotes destinados a residências, comércio, serviços e equipamentos públicos. A regularização foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

A poligonal do projeto faz confrontação com a primeira etapa do Riacho Fundo II, ao norte; com a terceira etapa do Riacho Fundo II, ao sul; e, ao oeste, com a via Estrada Parque do Contorno (EPCT), que divide o Riacho Fundo II com o Recanto das Emas.

Outras RAs

Também na quinta (3), a Codhab iniciou a regularização fundiária de outros setores em várias regiões administrativas, como Varjão, Brazlândia, Guará, Ceilândia e Taguatinga. A medida foi publicada no Diário Oficial (DODF) e noticiada pelo Jornal de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília