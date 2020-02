Segunda edição: saiba mais sobre o programa de alfabetização e letramento gratuito para jovens e adultos em Brasília

PUBLICIDADE 

Por um período de quatro meses, jovens e adultos brasilienses analfabetos terão a oportunidade de se alfabetizarem, aprenderem a ler, escrever e fazer contas, gratuitamente com professores, monitores e alunos universitários. Conheça o Projeto de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos da Estácio Brasília.

As aulas acontecerão no período noturno no campus da Estácio Brasília (CSG 9 lt. 11/12/15/16 – Taguatinga Sul), com duração de três horas por dia, duas vezes por semana, e serão totalmente gratuitas para os alfabetizandos. Elas serão ministradas por estudantes dos cursos superiores e de licenciaturas da Estácio Brasília, como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática – com a participação do corpo docente da Instituição.

As turmas terão em média até 24 estudantes e, ao final do curso, os alunos deverão ser capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples, utilizar de forma crítica informações veiculadas nas diferentes mídias e comunicar-se por intermédio de mensagens de texto em aplicativo de dispositivo móvel. Com essas competências o alfabetizado pode exercer plenamente a sua cidadania reconhecendo o seu valor e seu papel na sociedade, aumenta as suas chances de ingressar no mercado formal de trabalho e tem possibilidade de dar continuidade dos estudos.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de fevereiro diretamente no campus da Estácio Brasília (CSG 9 lt. 11/12/15/16 – Taguatinga Sul). Os interessados podem tirar suas dúvidas na sala de matrícula ou na central de atendimento pelos telefones 0800 880 6767 ou 4003 6767.

Sobre o projeto

Criado em 2018, o projeto já contou com a participação de mais de 500 alunos em vários campus da instituição espalhados pelo Brasil. A iniciativa é alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 4, da Organização das Nações Unidas (ONU), que quer garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos – homens e mulheres – estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática até 2030.

Segundo Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio, a meta é levar o programa a todas as unidades da instituição no Brasil. “Estamos alinhados com os ODS 4 da ONU e queremos combater o analfabetismo e erradicá-lo no entorno de nossos campi. Os dados do IBGE nos mostram que a batalha ainda é bem grande”, comenta.

Serviço

Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos

Onde: Estácio Brasília (CSG 9 lt. 11/12/15/16 – Taguatinga Sul);

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de fevereiro na Estácio;

Para mais informações: www.estacio.br/alfabetizando ou pelos telefones 0800 880 6767 e 4003 6767.