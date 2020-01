Segunda começa a reforma das escadas rolantes da Rodoviária do Plano Piloto

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24) a A Novacap confirmou a reforma das escadas rolantes da Rodoviária do Plano Piloto. As doze escadas rolantes e os seis elevadores da Rodoviária do Plano Piloto estarão em pleno funcionamento em 90 dias, garante empresa licitadas pela Novacap para realizar os serviços de manutenção. O valor anual é de R$ 1,8 milhão.

“A cada mês vamos colocar dois elevadores e quatro escadas em funcionamento e ao final de três meses, todos estarão funcionando”, prevê Cândido Teles. Segundo ele, os serviços vão contemplar não apenas a manutenção como a reposição das peças.

“Fizemos diferente do passado para tornar tudo mais eficiente. Antes, tínhamos de esperar licitar peças para concluir os serviços. Agora, isto acabou”, conclui.

O prazo do contrato é de 12 meses, prorrogáveis por mais cinco. “Se a empresa atender a contento permanece, caso contrário, a administração pública pode optar por uma nova licitação”, explica Teles.

“Estamos ansiosos com a chegada do contrato de manutenção. Estávamos sem cobertura contratual desde maio”, explica o administrador da Rodoviária, Josué Martins de Oliveira. Os serviços devem se iniciar na próxima segunda-feira (27). “Vão colocando para funcionar e vamos liberando. Nossa ideia é agir com a maior celeridade possível”, completa.

A prioridade é atender pessoas com deficiência e dificuldade de mobilidade.

Com informações da Agência Brasília.