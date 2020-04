Seguem reformas das tesourinhas no Plano Piloto

PUBLICIDADE 

Após a conclusão das tesourinhas das entrequadras 115/116 Norte, é hora de dar continuidade às reformas em outras quadras. Agora, as próximas a serem entregues são as passagens da 107/108 Norte e 103/104 Sul.

A obra está na fase de urbanização (recapeamento no asfalto, replantio de grama nas partes danificadas, nova sinalização e pintura do meios-fios). Os locais devem ser entregues à população até o próximo sábado (25).

O secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho, lembra que essas vias públicas de passagem estão passando por reformas pela primeira vez, após 60 anos da inauguração da capital. “Quando fizemos os estudos, detectamos que a estrutura estava pior do que imaginávamos, mas nada que comprometesse o nosso trabalho”, comenta.

Em tempo hábil

Moradora da 107/108 Norte, Amanda Gil, 23 anos, acredita que, como a cidade vive um isolamento social em função do novo coronavírus, as obras podem demandar menos tempo. “Desde que os trabalhadores utilizem os equipamentos de proteção, é um bom momento para fazer essas reformas, sem trânsito de pessoas e veículos nas ruas”, opina.

Luciano Carvalho informa que as próximas tesourinhas a passar por reforma são as das entrequadras 5/6 e 11/12 Norte – que já estão fechadas para trânsito – e as da 7/8 e da 13/14 Sul. Cada conjunto leva cerca de 90 dias para ser recuperado. As intervenções darão uma vida útil de pelo menos mais meio século às estruturas.

Com informações da Agência Brasília