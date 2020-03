Seduh emite 368 alvarás de construção de casas

PUBLICIDADE 

Nos primeiros 90 dias de 2020, a Central de Aprovação de Projetos emitiu 368 alvarás de construção para casas pelo rito simplificado. Este total se refere às solicitações que apresentaram toda a documentação necessária e, com isso, tiveram o alvará emitido no prazo.

Conhecido também como alvará de construção em até sete dias, o rito simplificado visa facilitar o acesso da população aos serviços públicos e à desburocratização do licenciamento de obras. É como se a CAP emitisse quatro alvarás a cada dia. Essa média evidencia que a rotina de trabalho não foi impactada pelas mudanças de controle da disseminação do novo coronavírus no Distrito Federal.

Ressalta-se que a equipe técnica segue em teletrabalho desde o dia 20 de março, conforme decreto do GDF.

Rito simplificado

O rito simplificado entrou em vigor em dezembro do ano passado e é um dos compromissos assumidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação no início desta gestão.

Para tanto, a CAP se vale da responsabilização técnica do autor do projeto e do proprietário da obra, prevista no Código de Obras e Edificações. A apresentação de informações corretas é garantida por meio do preenchimento do Termo de Responsabilidade e Cumprimento de Normas (TRCN).

O termo garante a responsabilização administrativa, disciplinar, civil e criminal caso proprietário e profissional que assinam o projeto apresentem declarações falsas. Além disso, fica estabelecido que, em caso de falta de conformidade com a legislação e das adequações necessárias ao projeto, o alvará de construção pode ser cassado.

Com informações da Agência Brasília