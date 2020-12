Sedes homologa edital que oferece mais 600 vagas de acolhimento institucional

PUBLICIDADE

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) homologou o resultado final do edital de chamamento público que habilita as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que vão oferecer novas 600 vagas de acolhimento institucional no Distrito Federal.

Foram selecionadas três entidades: o Instituto Tocar; o Instituto de Capacitação e Intervenção Psicossocial pelos Direitos das Crianças e Adolescentes em Situação de Risco (Berço da Cidadania), e o Instituto Axiomas Brasil. As organizações ficarão responsáveis pela implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias, na modalidade Casa de Passagem, no período de 24 meses, prorrogável pelo mesmo período.

As unidades de acolhimento garantem segurança alimentar e nutricional aos usuários, com refeições diárias, e funcionam como abrigo com camas para dormir, banheiros e lavanderia. Também são oferecidos espaço de convívio social, cursos técnicos, atendimento médico com apoio das equipes de Consultórios na Rua e orientações sobre a Covid-19.

O chamamento foi dividido em lotes de 100 vagas, que deverão ser distribuídas em, no mínimo, duas unidades, para que não ultrapasse o limite de 50 acolhidos por estabelecimento.

A gestão das vagas, os registros de atendimentos, acompanhamentos e demais informações referentes aos usuários inseridos e desligados no serviço serão realizadas por meio de sistema informatizado da Sedes.

As informações são da Agência Brasília