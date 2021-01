Sedes efetivou 257 novos servidores em 2020

PUBLICIDADE

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) efetivou mais 22 aprovados no concurso público do órgão. Com essa nomeação publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (31/12), a pasta encerrou 2020 com 257 novos servidores para atender à população vulnerável no DF.

Os 22 novos convocados vão ocupar as vagas que não foram preenchidas nas últimas nomeações para os cargos de especialista em assistência social, especialista em ciências contábeis, educador social, serviço social e direito e legislação. Também foram nomeados técnicos em assistência social, para os cargos de agente e cuidador.

As vagas não preenchidas são de candidatos que tiveram nomeação tornada sem efeito – a maioria por não ter tomado posse em tempo hábil. Duas candidatas optaram pelo reposicionamento para o final da lista de classificação para serem chamadas posteriormente, se houver novas nomeações, o que é permitido pela legislação. Todas as vagas foram abertas por vacância.

“Esses novos servidores chegam para fortalecer ainda mais a rede de proteção social do Distrito Federal, já que serão distribuídos para trabalhar nas unidades socioassistenciais, que retomam os atendimentos presenciais já na próxima segunda-feira, dia 4”, informa a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “Esse é um dos nossos compromissos para 2021, um ano que já começa com essa grande conquista e com muitos desafios a serem superados por nossa equipe.”

Concurso

Depois de dez anos do último concurso público, a Sedes recebeu 257 novos servidores efetivos em 2020. Foram 101 técnicos administrativos nomeados em maio, além de 72 especialistas (nível superior) e 84 técnicos em assistência social nomeados em outubro para os cargos de agente social e cuidador social (nível médio).

“Posso dizer que lutamos muito por essas nomeações, e vamos continuar trabalhando para conseguir reestruturar a secretaria”, assegura Mayara Noronha Rocha. “A Sedes tem que crescer proporcionalmente com a população do Distrito Federal.”

Com informações da Agência Brasília