Secretário vai à Presidência entregar projeto das forças de segurança

PUBLICIDADE

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado Anderson Torres, se reuniu com o secretário-geral da Presidência da República, ministro Jorge Oliveira, e entregou minuta de projeto de lei assinada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com pleitos importantes para as forças de segurança do DF. O encontro foi na manhã desta quinta-feira (24) e teve a participação do deputado federal Luís Miranda (DEM), relator da Medida Provisória nº 971, na Câmara dos Deputados.

“As emendas tratam de reestruturação de carreira e a reorganização dos quadros, não causam impacto financeiro, e são importantes para reorganizar e dinamizar o trabalho das corporações. Essa é uma medida de reconhecimento importante para que a segurança pública do DF mantenha os excelentes resultados apresentados em 2019 e 2020. Agradeço ainda os comandantes e diretores das forças de segurança, que nos ajudaram na elaboração da proposta”, destaca Torres.

Para o ministro Jorge Oliveira, a medida é um reconhecimento importante aos profissionais que, mesmo em um ano difícil de pandemia, se mantiveram na linha de frente na proteção da sociedade. Recebemos a solicitação do governador do DF e vamos dar mais celeridade possível ainda esse ano para encaminhar a proposta ao Congresso Nacional, seja por medida provisória ou projeto de lei”, afirma.

O deputado Luís Miranda agradeceu a compreensão dos profissionais das forças de segurança que souberam esperar o momento certo para apresentar as emendas. “Tenho certeza que se as emendas fossem apresentadas junto à MP da recomposição salarial correríamos o risco de que elas fossem rejeitadas ou mesmo que a recomposição perdesse a validade. Com o empenho do governador, do secretário Anderson Torres e dos chefes das forças de segurança, foi possível consolidar uma proposta sólida, aprovada por todos”.