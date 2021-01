Secretário prevê que hospital de campanha de Ceilândia seja entregue nesta semana

PUBLICIDADE

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que o hospital de campanha de Ceilândia deve ser entregue à população ainda nesta semana. A declaração, dada em entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), veio em meio à chegada da Coronavac, vacina contra a covid-19.

“Estamos na finalização dos processos, principalmente no que tange a iluminação externa e as condições do estacionamento, que são muito importantes para nós. A água já esta instalada. Então, são pequenos detalhes que faltam”, comentou Osnei. “Todos os leitos estarão destinados para pacientes com covid”, complementou.

A obra já havia sido entregue à Secretaria de Saúde há cerca de dois meses, em novembro de 2020. A população, porém, ainda não teve acesso ao hospital.

O hospital começou a ser construído em julho deste ano, no quarto mês de pandemia. O atraso é de meses, já que a ideia inicial era inaugurá-lo em 40 dias, dada a situação crítica da saúde local devido à pandemia.