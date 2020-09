Secretário de Saúde comparece em audiência na CLDF

PUBLICIDADE

O Secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, explicou, em audiência pública remota realizada pela Câmara Legislativa nesta quarta-feira (23) que a pasta passa por uma reestruturação, com esforço para fortalecer a transparência.

Há cerca de um mês no cargo ele explicou que o “momento é muito delicado”, mas que está contando com os órgãos de controle “para que se possa realmente arrumar o que for possível e trabalhar com a novas aquisições”.

O deputado Cláudio Abrantes (PDT) defendeu a construção de equipamentos próprios da Saúde e o aumento na quantidade de leitos de UTI em Sobradinho e região, onde “há cerca de uma milhão de pessoas e apenas dez leitos de UTI”.

Okumoto afirmou que está reestruturando os equipamentos e, como exemplo, destacou a instalação recente de “seis tomógrafos e equipamentos de mamografia, endoscopia e colonoscopia”. Cristiane Braga reforçou que a Secretaria está estudando a melhoria dos equipamentos de acordo com a necessidade local. “A Região Norte tem sido um ponto focal dentro deste planejamento” – afirmou.

