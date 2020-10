Secretário de Educação do DF tem embolia pulmonar durante tratamento contra a Covid-19

PUBLICIDADE

O secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz, 50 anos, foi diagnosticado com embolia pulmonar, nesta sexta-feira (30), no Hospital Santa Luzia. O secretário estava internado há seis dias em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus.

De acordo com o diagnóstico assinado pelo infectologista Gilberto Nogueira, a pneumologista Aida Alvim e pelo coordenador médico da unidade Covid-19, Marcelo Maia, Leandro Cruz iniciou o tratamento para o quadro. O secretário seguirá internado, sem previsão de alta hospitalar.

O secretário já havia sido internado e recebido alta no dia 21 de outubro, mas voltou ao hospital três dias depois.