Secretário de Cultura prevê Teatro Nacional em foco em 2021

Willian Matos e Catarina Lima

O secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira (9) que o Teatro Nacional deve ficar em pauta em 2021. Durante evento que marcou o pontapé inicial para revitalização da área entre o antigo Touring e a Biblioteca Nacional, Bartô, como é conhecido, disse que deve-se falar muito no Teatro no ano que vem.

“2021 será o ano em que nós iremos falar muito de Teatro Nacional”, previu o secretário. Perguntado se há data de reinauguração do espaço, Bartô preferiu não apontar datas. “Eu evito de dar calendário, porque nós temos muito entraves.”

“Nós pegamos o Teatro Nacional em um verdadeiro estado de abandono em todos os sentidos”, relembrou. “O governador disse que quer o Teatro Nacional de volta e nós vamos entregar o teatro à população”, complementou, sem estipular prazos.

Seis anos sem funcionar

Criado em 1966 por Athos Bulcão, o Teatro Nacional está fechado há mais de seis anos. É um dos pontos centrais de interesse turístico de Brasília. Em seu interior, possui as salas Martins Penna, Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno, dentre outros espaços.

Em agosto deste ano, a Secretaria de Cultura e a Novacap assinaram um convênio que permite abertura de licitação para restauração da sala Martins Penna, a segunda mais importante do Teatro Nacional. No final de 2019, a Secec captou, junto ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, R$ 33 milhões para reformar o espaço.