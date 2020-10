Secretário de Cultura diz que não é possível criar protocolo de segurança contra covid-19 para o Carnaval

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que não será realizado o Carnaval de 2021 no Distrito Federal devido a pandemia de coronavírus. “Esta questão para mim já está decidida. Enquanto não tiver vacina a gente não pode tratar de Carnaval. Eu acho que isto já está resolvido”, afirmou.

O secretário de Cultura e Economia Criativa (Secec), Bartolomeu Rodrigues, disse que não possível criar um protocolo de segurança contra o coronavírus que seja adequado ao Carnaval. “O Carnaval é uma festa movida a alguns excessos e é natural que seja”. Bartolomeu prometeu analisar as propostas dos blocos de adiamento da festa para agosto ou setembro de 2021.

No entanto, o titular da Secec ressaltou que não é possível saber como estará a pandemia numa data eventualmente marcada para a comemoração do Carnaval. “O Estado tem responsabilidade. Nós não vamos colocar recursos numa coisa que nós não sabemos como vai estar no período do Carnaval. Por exemplo, agosto, nós não temos certeza de como vai estar a pandemia em agosto”, explicou o secretário.

Bartolomeu ressaltou que não possível saber quando a vacina vai chegar ou quando toda a população de Brasília vai estar imunizada. “Existem sete bilhões de pessoas no mundo esperando por esta vacina. Será que na data prevista para realizar o Carnaval toda a população de Brasília vai estar imunizada”? ponderou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mesmo que o Carnaval seja no meio do ano não dá para saber como vai estar a situação. Esta é uma doença que ainda se conhece pouco sobre ela. Não dá para fazer protocolo”, explicou. O titular da Secec disse acreditar que a população de Brasília entende todas as questões e que o Estado não está querendo cercear a liberdade e nem a alegria do povo. “Nós gostaríamos de realizar o Carnaval, mas é preciso ter responsabilidade”.

Após o anúncio de que o Governo do Distrito Federal (GDF), não irá financiar o Carnaval 2021 em virtude da pandemia do coronavírus, representantes da Liga dos Blocos Tradicionais de Brasília, composta pelos blocos Pacotão, Galinho de Brasília, Mamãe Taguá, Asé Dúdú, Menino de Ceilândia, Bloco dos Raparigueiros, Baratona e Baratinha, se reuniram para buscar alternativas para que a folia não seja cancelada e ocorra obedecendo todos os protocolos de segurança.

A Liga propôs que a festa seja adiada para agosto/setembro observando o cumprimento das normas sanitárias e cientificas em relação a pandemia, para que haja condições de resguardar o bem-estar de todos que participam direta ou indiretamente da festa e que sejam realizadas audiências públicas virtuais com os agentes culturais carnavalescos e toda sociedade civil para tratar do tema.

É importante frisar que a não realização do carnaval trará imensos prejuízos a sociedade e aos cofres do Governo do Distrito Federal pois gera empregos, turismo e aquecimento da economia em diversos setores. Os segmentos culturais já amargam uma conta bem alta porque não receberam nenhum tipo de incentivo do GDF durante a pandemia.