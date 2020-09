Secretário de Ciência e Tecnologia do DF passa por cateterismo

PUBLICIDADE

O Secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Gilvan Máximo, utilizou suas redes sociais nessa segunda-feira (21) para comunicar que, ao chegar no Palácio do Buriti, sentiu um mal estar e foi levado para o hospital. Segundo ele, após os exames foi possível diagnosticar uma obstrução em duas artérias.

Ele foi internado para receber os medicamentos necessários para realizar uma cirurgia de cateterismo na manhã desta terça-feira (22). Por volta de 11h30 de hoje, voltou a se pronunciar por meio de suas redes para informar que o procedimento foi feito da melhor forma possível.

“Acabei de sair do centro cirúrgico e fui muito bem acompanhado pelo dr. Edmur e sua equipe. Realmente havia uma artéria obstruída e foi colocado um stent. Agradeço ao nosso Deus de Israel e a todos que me acompanham e estiveram em oração”, explicou o secretário.