Secretaria oferece recompensa para quem der informações sobre crimes

Visando elucidar crimes, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) decidiu oferecer recompensa em forma de pecúnia a qualquer pessoa física que der informações sobre duas ocorrências.

A primeira delas é referente a Robson Felippe Leão de Souza, vulgo Robão. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio e tem mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça (TJDFT). A recompensa para quem der informações para a Polícia Civil (PCDF) sobre o paradeiro de Robão é de R$ 5 mil. A 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) cuida do caso.

O segundo caso é um homicídio ocorrido em 2017. No dia 26 de fevereiro daquele ano, a técnica de enfermagem Talita Moreira de Souza foi encontrada esfaqueada e morta em um matagal próximo à Samambaia. Talita tinha 18 anos à época do crime.

Os pais de Talita moram no estado da Bahia e até hoje esperam respostas. Três anos depois, não se tem detalhes sobre os autores do crime. A recompensa oferecida é de R$ 10 mil. As informações também devem ser repassadas à PCDF. O caso é de responsabilidade da 32ª DP (Samambaia Sul).

Mais detalhes sobre as recompensas estão no Diário Oficial (DODF), na página 10.