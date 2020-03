Secretaria monitora possíveis contatos com casal infectado por Coronavírus no DF

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) informou, nesta quarta-feira (11), que os possíveis contatos com o casal contaminado com o coronavírus estão em observação pela pasta. Até o momento, não há um dado concreto sobre quantas pessoas podem ter tido contato com os infectados, porém a SES/DF tenta tranquilizar a população.

“Não há evidências de circulação viral no DF”, declarou o infectologista da Saúde do DF, Eduardo Hage. “Todos os contatos do primeiro e segundo casos estão sendo monitorados. Nossa comunicação com ele [segundo diagnosticado com o vírus] é diária para observar esse aspecto”. De acordo com Eduardo, baseado nos estudos em outras regiões do país e no DF, são “em média, dois a três contatos por paciente” suspeito. “Como são pessoas que chegaram recentemente de alguma viagem, normalmente não há um deslocamento maior após o indício dos sintomas”, esclareceu.

No entanto, os passageiros que embarcaram no mesmo vôo do casal diagnosticado com o Covid-19 ainda não foram localizados. “Estamos aguardando uma lista solicitada à Anvisa com os nomes e posições de poltrona dos viajantes que estavam no avião”, continuou Eduardo. De acordo com o infectologista a análise será feita com os passageiros localizados a duas cadeiras da frente, costas e lados do casal infectado.

Até o momento, o segundo caso confirmado no DF não apresentou nenhum dos sintomas do novo coronavírus, mas permanece em observação domiciliar, no Lago Sul, uma vez que possui o diagnóstico positivo. “Vamos observá-lo durante 14 dias para ver o comportamento do vírus”, esclareceu Eduardo. Após esse período, se não houver nenhuma manifestação característica da doença e se o paciente não for considerado um risco para a saúde pública, ele será liberado do monitoramento.

Pontos de atendimento

A preocupação da pasta é que a população mantenha a calma e, ao apresentar sintomas similares aos do novo coronavírus, se dirijam ao posto ou unidade de saúde mais próximos. “O atendimento é feito prioritariamente em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e em hospitais públicos ou privados. A orientação é que recebam atenção primária. Mas para isso é necessário que se apresente um grau de risco do desenvolvimento da doença”, expôs o secretário adjunto de Saúde, Ricardo Tavares.

Antes do diagnóstico de risco ou suspeita apresentado pelo hospital, a pasta ainda esclarece que o uso da máscara é desnecessário. “Usando, a pessoa se expõe desnecessariamente e pode dar sobrecarga ao atendimento. A máscara é usada unicamente para que se evite a transmissão do vírus”, detalhou o infectologista da SES/DF.