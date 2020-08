Secretaria entrega cartas de crédito a pequenos e microempresários no valor de R$ 1,3 milhão

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (11), a Secretaria de Trabalho entregará 75 cartas de crédito a pequenos e microempresários, no valor total de R$ 1,3 milhão (R$ 1.331.062,09, mais precisamente). Os recursos utilizados são provenientes do Prospera, programa de crédito orientado para atender às necessidades financeiras de microempreendedores do Distrito Federal. Com informações da Agência Brasília.

Para evitar aglomerações, devido à pandemia, as entregas ocorrerão em duas datas e serão transmitidas ao vivo pela página da Secretaria de Trabalho no Facebook. Abaixo é possível conferir o dia de cada entrega:

Primeira entrega: 11 de agosto, às 10h

Crédito urbano (20 cartas): R$ 209.328,08

Crédito rural (12): R$ 244.078,20

Total (32): R$ 453.406,28

Segunda entrega: dia 11 de agosto, às 15h

Crédito urbano (31 cartas): R$ 481.124,40

Crédito rural (12): R$ 296.531,41

Total (43): R$ 777.655,81

Local: Auditório da Secretaria de Trabalho