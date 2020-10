Secretaria de Turismo procura profissionais do setor para premiá-los

PUBLICIDADE

A Secretaria de Turismo do DF lançou nesta segunda-feira (5) um edital para “identificar, reconhecer e valorizar” profissionais do setor que tenham “atuado de forma proativa em benefício do desenvolvimento do turismo” da capital nos últimos dois anos.

Os prêmios serão voltados apenas para pessoas físicas, que não possuem caráter comercial e/ou financeiro.

Mais detalhes sobre os prêmios e o edital em si estão contidos no site da Setur.

Turismo acessível

O edital é mais uma medida recente de fomento ao turismo na capital. Na semana passada, a Setur e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) assinaram um protocolo de intenções voltado para a promoção do turismo acessível. O acordo inclui ainda o desenvolvimento de programas, projetos e ações conjuntas.