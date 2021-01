Secretaria de Segurança Pública do DF inicia Operação Imunização

PUBLICIDADE

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF) iniciou, nesta segunda-feira (18), a Operação Imunização. A ação tem o objetivo de dar segurança à Campanha de Vacinação Covid-19 na capital federal e dar suporte à Secretaria de Saúde do DF (SES). A logística foi feita após reuniões, que aconteceram no Centro Integrado de Operações Brasília (Ciob).

Para isso, a SSPDF monitora todo andamento da Operação. “Realizamos encontros com os diversos órgãos envolvidos na operação de vacinação no Distrito Federal, com a participação dos órgãos federais envolvidos no processo.

Com a definição de estratégia, a PMDF ficou responsável pela elaboração da logística e segurança do processo e atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. Serão dias de muito trabalho, com envolvimento de todo o Governo do Distrito Federal para que a vacinação no DF transcorra com segurança e agilidade”, ressalta o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres.

A Polícia Militar do Distrito Federal garantirá a segurança da logística da operação em todo o processo, desde o recebimento até a distribuição e aplicação nos postos de vacinação. A segurança da Central de Armazenamento da Rede de Frio e dos oito Centros Regionais de Armazenamento também será assegurada pela corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desde a noite de domingo (17) estamos fazendo a segurança do local de armazenamento dos imunizantes”, disse o chefe em exercício do Departamento Operacional (DOP), da PMDF, Leandro Schweitzer.

O coronel disse ainda que os militares darão suporte nos dias de vacinação. “A Polícia Militar traçou um plano operacional para apoio à SES, inclusive realizaremos policiamento diário nas proximidades dos postos de vacinação, para manter um ambiente tranquilo para os profissionais da saúde e de toda população”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília