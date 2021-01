Secretaria de Saúde repassa R$ 30 milhões para que cirurgias cardíacas sejam retomadas

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde destinou, nesta quinta-feira (14), R$ 30 milhões para o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF). O repasse foi feito para que a realização de procedimentos cardíacos sejam retomados pela instituição. O valor dos recursos foi obtido mediante ao Ministério da Saúde e vai permitir que transplantes, cateterismo e cirurgias cardíacas possam ser executadas.

“Fizemos uma atuação ampla junto ao Ministério da Saúde para que esse recurso fosse obtido porque sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas pelo ICDF, mas também é inquestionável o valor do instituto na prestação de serviços à população”, destacou o Secretário de Saúde, Osnei Okumoto. Ele lembrou também que esse esforço é de todo o Governo do Distrito Federal e foi uma determinação do governador Ibaneis Rocha para que o problema fosse solucionado.

A secretária-adjunta Beatris Gautério reforça a importância desse recurso para que “o ICDF volte a atuar em sua plena capacidade e retome os serviços prestados à população, entre eles, cirurgias cardíacas pediátricas e transplantes”. Ela esclareceu que o repasse foi feito com base na Portaria GM/MS 3845, de 29 de dezembro e oficializado com a publicação em 30 de dezembro de 2020 no Diário Oficial da União (DOU).

“A Secretaria de Saúde sabe da relevância do ICDF, que atua com maestria na área de Cardiologia e transplantes o quanto seus atendimentos são essenciais à população, por isso a Secretaria atuou para auxiliar na recuperação da instituição”, explica Beatris Gautério.

Desde 2014 o ICDF vem enfrentando problemas financeiros, deixando inclusive de realizar alguns procedimentos eletivos. Com o repasse, espera-se que o Instituto volte a atuar em sua capacidade máxima na pediatria, realizando cateterismos cardíacos pediátricos terapêuticos e as cirurgias eletivas que estavam paradas, além dos transplantes.

Em 2020, a Secretaria de Saúde pagou ao ICDF o montante de R$ 44.978.617,27, referente ao contrato vigente. Por determinação do MS os repasses mensais foram realizados na sua íntegra mesmo quando o ICDF não realizava todos os serviços contratados.

A secretaria não possui débitos com o ICDF. Com esta ação, o GDF espera que a instituição retorne suas atividades na sua plenitude visando atender os pacientes que aguardam nas filas de espera por cirurgias.

As informações são da Agência Brasília