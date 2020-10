Secretaria de Saúde recebe doação de 10 mil testes rápidos de Covid-19

PUBLICIDADE

Por meio de uma doação, a Secretaria de Saúde recebeu 10 mil testes rápidos do tipo IgG e IgM para detecção da Covid-19 em pessoas que já tiveram contato com o coronavírus. Os exames estarão disponíveis no mês de novembro e vão ser utilizados para estudo de prevalência do Sars-CoV-2 no DF e contemplar 230 pessoas por Região Administrativa, escolhidas por sorteio aleatório.

O método da aplicação dos testes ainda está em análise pela Secretaria e as entidades que doaram os exames: o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF).

A doação foi formalizada durante reunião nesta quarta-feira (28), na sede da Fecomércio. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, elogiou a qualidade do kit e ressaltou a importância de estreitar os laços com o Sesc e a Fecomércio. “Esse estudo vai permitir que a gente possa mostrar, neste tempo de pandemia, como o vírus circulou no DF”.

As entidades e a Secretaria de Saúde comprometeram-se em participar da realização dos testes disponibilizando trabalhadores para aplicação dos exames. Os testes serão destinados para realizar o primeiro inquérito sorológico do DF.

O estudo deve ocorrer por amostragem em todas as Regiões Administrativas (RAs) do DF, por sorteio aleatório, contemplando cerca de 230 pessoas por RA. O diretor de Vigilância Epidemiológica, Cássio Peterka, explicou que o inquérito sorológico, por ser representativo, “vai dizer qual é a prevalência da doença por região”. O gestor informou que a pretensão da pasta é realizar esse estudo periodicamente para acompanhar a taxa de transmissão nas populações regionais.

Okumoto e Peterka foram recebidos pelo presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia Farias, na sede da federação, e pelo diretor do Sesc regional, Marco Tulio Chaparro Rodrigues Rocha, que participou da reunião por videoconferência. Uma caixa dos testes doados foi entregue na reunião, simbolicamente, e os demais serão entregues na sede da Secretaria.

As informações são da Secretária de Saúde do Distrito Federal